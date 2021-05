Alaba: „Real ganz oben auf meiner Liste“

David Alaba hat sich zu seinen Beweggründen für den Wechsel zu Real Madrid geäußert. „Für mich kamen nicht viele Vereine in Frage, Real Madrid stand ganz oben auf meiner Liste. Der Klub gehört wie Bayern München zu den größten Vereinen der Welt, die Geschichte und die Tradition sind etwas Spezielles“, erzählt der 28-Jährige im Gespräch mit der ‚Bild‘. Alabas Vertrag beim FC Bayern läuft aus, auf eine Vertragsverlängerung konnte man sich nach einer Hängepartie nicht einigen.

In seiner Zeit bei den Königlichen hat der Defensivallrounder viel vor: „Es gab in der Geschichte Reals so viele großartige Spieler und so viele großartige Titelgewinne. Da will ich mich einreihen und diese Geschichte erfolgreich mit dem Klub und den Fans dort zusammen weiterschreiben.“ In Madrid hat Alaba einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.