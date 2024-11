United-Zukunft: Amorim trifft van Nistelrooy

Am heutigen Montag entscheidet sich, wie es bei Manchester United mit Ruud van Nistelrooy weitergeht. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, kommt es heute zum Treffen zwischen dem Interimstrainer und dem neuen Chefcoach Rúben Amorim. Der Portugiese wird darüber entscheiden, ob und wie er den Niederländer in seinen Trainerstab einbauen kann, hat aber nach eigenen Aussagen bereits eine „sehr klare Idee“.

Nach der Entlassung von Erik ten Hag sprang Co-Trainer van Nistelrooy in die Bresche und stand vier Spiele lang in Manchester an der Seitenlinie. Mit drei Siegen und einem Unentschieden kann sich die Bilanz der United-Legende mehr als sehen lassen. Amorim tritt heute den Dienst im Theatre of Dreams an. Van Nistelrooy hat bereits klargestellt, dass er gerne bleiben möchte.