St. Pauli verlängert mit Dzwigala

Adam Dzwigala bleibt dem FC St. Pauli erhalten. Wie die Hamburger offiziell bestätigen, hat der Innenverteidiger seinen Vertrag verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre Ende des Monats ausgelaufen. Über die neue Vertragslaufzeit machen die Kiezkicker keine Angaben.

Dzwigala läuft seit Dezember 2020 am Millerntor auf. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte er 23 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei zwei Tore. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Adam. Er ist ein toller Teamplayer, stark im Zweikampf, absolut zuverlässig und bringt die notwendige fußballerische Variabilität mit, die wir auch in der anstehenden Saison für unser Spiel benötigen“, so Trainer Timo Schultz.