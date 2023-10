SGE: Längerer Koch-Verbleib geplant

Eintracht Frankfurt und Robin Koch arbeiten weiterhin an einer langfristigen Zusammenarbeit. Wie ‚Sport1‘ berichtet, sieht dies der Plan sowohl von Spieler- als auch Vereinsseite vor. Da der Vertrag des ausgeliehenen Innenverteidigers bei Stammklub Leeds United kommenden Juni ausläuft, kann die SGE ab dem 1. Januar offiziell Verhandlungen mit Koch aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige, der bislang keine einzige Pflichtspielminute verpasst hat, ist ein großer Stabilitätsfaktor in der Defensive. Mit dem achtmaligen DFB-Nationalspieler in der Abwehrzentrale stellen die Frankfurter nach sieben Ligapartien mit nur fünf Gegentreffern die beste Defensive. „Ich spüre die Verbundenheit hier im Klub und auch mit den Fans. Das ist eine Rieseneinheit hier in Frankfurt. So macht es extrem Spaß“, schwärmte Koch zuletzt.