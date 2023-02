Köln: Hector ab Sommer „in anderer Funktion“?

Jonas Hector (32) könnte dem 1. FC Köln im Falle eines Karriereendes im Sommer dennoch erhalten bleiben. Wie Kölns Geschäftsführer Sport Christian Keller gegenüber ‚Sky‘ verriet, gäbe es auch eine andere Möglichkeit, im Verein mitzuwirken: „Wir tauschen Möglichkeiten aus: Wie kann es als Spieler weitergehen – aber wie es kann vielleicht auch in anderer Funktion für ihn weitergehen? Da haben wir mehrere Gespräche geführt, die werden wir auch weiterführen.“

Die Verpflichtung von Linksverteidiger Leart Paqarada (27) sei hingegen kein Ausschlusskriterium für eine Fortsetzung seiner aktiven Spielerkarriere. Im Notfall, so Keller, könnte Hector kurzerhand ins Mittelfeld rücken: „Er hat links hinten eine sehr hohe Qualität. Die hat er aber auch auf der Sechs.“ Hector spielte in der Vergangenheit bereits häufiger mit dem Gedanken, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Die Geißböcke allerdings würden nur zu gerne ein weiteres Mal mit dem Ex-Nationalspieler verlängern.

