Lech Posen entlässt Zuraw

Trainer Dariusz Zuraw wird zukünftig nicht mehr bei Lech Posen an der Seitenlinie stehen. Wie der Tabellenzehnte der polnischen Liga offiziell mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 48-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Klub gewann nur eines der zurückliegenden vier Spiele.

Zuraw übernahm den Trainerposten im März 2019. Zu den größten Erfolgen des Ex-Hannoveraners zählt der Gewinn der Vizemeisterschaft in der Vorsaison sowie der Einzug in die Gruppenphase der Europa League in der aktuellen Spielzeit.