Haaland-Wechsel: BVB bot Stammplatz

Ralf Rangnick hat erläutert, weshalb Erling Haaland (20) im Winter statt zu RB Leipzig zu Borussia Dortmund wechselte. Der einstige RB-Boss sagte dem ‚MDR‘: „Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte. Was nicht so schwer war, weil sie außer Alcácer keinen zentralen Stürmer hatten.“

Rangnick weiter: „Alcácer war halb so groß wie Haaland und nur halb so schnell und doppelt so oft verletzt.“ Noch vor Ende des Januar-Transferfensters verabschiedete sich Alcácer zum FC Villarreal. Haaland dagegen schlug in Dortmund voll ein. In bislang 21 Pflichtspielen gelangen dem Norweger 18 Tore und drei Vorlagen.