Juve funkt Salah an

Die ungewisse Zukunft von Mohamed Salah ruft Interessenten auf den Plan. Neben dem FC Barcelona beschäftigt sich auch Juventus Turin mit dem 29-jährigen Angreifer. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge haben die Bianconeri Kontakt aufgenommen, um die Modalitäten einer Verpflichtung in Erfahrung zu bringen.

Juve würde wohl bis an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, um Salah an Bord zu holen. Ob das reichen wird, ist aber ungewiss. Der 80-fache Nationalspieler möchte künftig mehr verdienen als die aktuellen zwölf Millionen Euro netto, die der FC Liverpool zahlt.

Die Reds haben ihm zuletzt im Dezember ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt, das aktuelle Arbeitspapier endet 2023. Salah hat abgelehnt und wartet auf eine Nachbesserung. Diesem Wunsch will Liverpool aber bislang nicht nachkommen. Die Fronten sind verhärtet – was Juve in die Karten spielen könnte.