Interesse aus England: Hazard für 15 Millionen weg?

Bei Borussia Dortmund könnten in diesem Sommer saudische Millionen auf das Konto purzeln. Nach Informationen der ‚Bild‘ bekundet Newcastle United Interesse an Thorgan Hazard. Der neureiche englische Klub wolle den 29-jährigen Außenbahnspieler verpflichten.

Bei einem Angebot über 15 Millionen Euro Ablöse sei der BVB bereit, Hazard in die Premier League ziehen zu lassen. Mit anderen Worten: Trainer Edin Terzic kann den flinken Rechtsfuß offenbar entbehren.

Gute Verhandlungsposition

In der abgelaufenen Spielzeit war Hazard über weite Strecken nur Teilzeitkraft. 14 Mal stand er in der Startelf, in weiteren neun Partien kam der 45-fache belgische Nationalspieler von der Bank.

Weil Hazard noch bis 2024 vertraglich gebunden ist, besteht aus BVB-Sicht vorerst kein Handlungsbedarf. Gegenüber Newcastle befindet man sich in einer komfortablen Verhandlungsposition.