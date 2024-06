Deutschland mit Traumstart in die EM | Fünfmal Note 1

Die Marschrichtungen der beiden Kontrahenten waren von der ersten Minute an kaum zu übersehen. Während Deutschland Kontrolle und Souveränität ausstrahlen wollte, hielten die Schotten vor allem mit Körperlichkeit und Robustheit dagegen. Beides gelang, ohne das dadurch in den ersten Minuten allzu große Gefahr für die beiden Torleute entstand.

Von Minute zu Minute verlagerte sich das Spielgeschehen aber mehr und mehr in Richtung schottisches Tor. Das Ergebnis der zunehmenden deutschen Dominanz war das gewünschte frühe Tor durch Florian Wirtz. Der Treffer verfehlte seine Wirkung nicht. Das deutsche Spiel wurde noch souveräner, die Sicherheit nahm von Minute zu Minute zu und die spielerische Überlegenheit wurde immer drückender. Die logische Konsequenz, das zweite Tor durch Jamal Musiala.

Entscheidung noch vor der Pause

In der 42. Minute hatte dann Ilkay Gündogan Glück, dass für ihn nach seinem wohl besten Auftritt als DFB-Zehner die EM nicht schon vorzeitig beendet war, als den deutschen Kapitän das gestreckte Bein von Ryan Porteous oberhalb des Knöchels traf. Der Übertäter sah mit Verzögerung Rot und Kai Havertz besorgte per Elfmeter noch vor der Pause die Vorentscheidung.

Die Schlussphase der ersten Hälfte hatte den schottischen Stecker sichtlich gezogen. Die deutsche Elf blieb ihrerseits unbarmherzig am Drücker und die Auswechslungen, allen voran Torschütze Niclas Füllkrug, sorgten zudem nochmals für frischen Wind.

Deutscher Statement-Sieg

Der Wehrmutstropfen in Form des Eigentors zum 4:1 von Antonio Rüdiger wird weder die 66.000 Zuschauer in der Münchner Arena noch die Millionen in den Fanzonen beim Public Viewing oder Zuhause wirklich stören, zumal Emre Can quasi mit dem Schlusspfif den 5:1-Endstand erzielte. Der Auftakt ist vollends geglückt, Deutschland hat mit dieser Eröffnung ein echtes Statement an alle anderen Teams und eine klare Bewerbung für die Favoritenrolle abgegeben.

Torfolge

1:0 Wirtz (10.): Den ersten richtigen Angriff münzt direkt Wirtz in das so ersehnte frühe Tor um. Kroos spielt seinen Signature-Diagonalpass auf Kimmich, der zentral vor dem Tor den Leverkusener Superstar findet. Der schließt zielgenau und kontrolliert flach ins linke Toreck ab.

2:0 Musiala (19.): Deutschland stellt seine spielerische Überlegenheit voll unter Beweis. Gündogan nimmt einen Kroos-Ball perfekt mit und findet im Sechzehner Havertz. Der zögert etwas zu lang, gibt dann aber weiter auf Musiala. Mit der Ballannahme schickt er seinen Gegenspieler ins Kino und schweißt den Ball Vollspann unter den Querbalken.

3:0 Havertz (45.+1): Auch der dritte Hochbegabte aus der offensiven Dreierkette trifft, dieses Mal vom Punkt. Porteous streckt im Sechzehner Gündogan nieder. Unnötigerweise erst nach Videocheck zeigt Turpin auf den Punkt und Rot für den Schotten. Den Elfer verwandelt Havertz souverän.

4:0 Füllkrug (68.): Füllkrug macht genau dort weiter, wo Havertz aufgehört hat. Der Ball kommt etwas glücklich von Musiala über die Station Gündogan zum Dortmunder, der mit dem ersten Kontakt den Ball mitnimmt und mit dem zweiten satt ins lange Eck trifft. Das ging viel zu schnell für komplett überforderte Briten.

4:1 Rüdiger (87., Eigentor): Rüdiger trägt sich auch in die Torliste ein, allerdings als Eigentor-Schütze. Füllkrug verlängert einen Robertson-Freistoß. McKenna kann von Groß nicht gehalten werden, der Rüdiger anköpft. Der Champions League-Sieger nickt unhaltbar für Neuer ins eigene Netz ein.

5:1 Can (90.+3): Und auch der zweite BVB-Joker trifft. Die DFB-Elf kombiniert sich einmal mehr durch den Sechzehner und der für Pavlovic nachnominierte Can besorgt abgeklärt den Schlusspunkt.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Pascal Groß (2,5) für Andrich

63‘ Niclas Füllkrug (1,5) für Havertz

69‘ Leroy Sané (3) für Wirtz

73‘ Thomas Müller für Musiala

80‘ Emre Can für Kroos