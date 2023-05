Lloris-Ersatz: Tottenham schaut zum Stadtrivalen

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem neuen Torwart womöglich fündig geworden. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Spurs Édouard Mendy vom Ligakonkurrenten FC Chelsea auf dem Radar. Der 31-Jährige könnte der Nachfolger von Klub-Legende Hugo Lloris werden, der schon seit 2012 für Tottenham zwischen den Pfosten steht.

Mendy steht bei den Blues auf der Verkaufsliste. Nach einer erfolgreichen Zeit unter Trainer Thomas Tuchel, in der er unter anderem die Champions League gewonnen und als Welttorhüter ausgezeichnet wurde, musste Mendy in der laufenden Saison seinen Stammplatz an Kepa Arrizabalaga abgeben. Eine Vertragsverlängerung des bis 2025 laufenden Kontrakts hatte der Senegalese erst im Dezember abgelehnt. Nun bahnt sich der Abschied von der Stamford Bridge an.

