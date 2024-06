DFB-Team: Nagelsmann überrascht mit neuem Torwart

Im Vorfeld wurde heiß diskutiert, welcher Spieler am Tag der finalen Nominierung des EM-Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch aus dem Aufgebot gestrichen werden würde. Verschiedene Namen von Wackelkandidaten machten die Runde. Am Ende war die Entscheidung dann doch überraschend. Mit Alexander Nübel musste einer der vier Torhüter seinen Spind im Homeground in Herzogenaurach räumen.

Die ursprüngliche Nominierung des 27-jährigen Keepers des Vizemeisters VfB Stuttgart war eher ungewöhnlich, da bei großen Turnieren traditionell lediglich drei Torhüter benannt werden, um genug Kaderplätze für Feldspieler zu haben. Der Bundestrainer begründete seine damalige Entscheidung damit, dass ein Quartett an Torhütern mehr Optionen und Entlastung beim Training böte.

Um diesen Effekt doch noch zu erreichen, greift Nagelsmann zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Wie der DFB bekanntgibt, wird Nachwuchstorhüter Jan Reichert aus der U23 des 1. FC Nürnberg den EM-Kader im Training verstärken. Der 22-jährige Regionalliga-Keeper kam in der abgelaufenen Saison einmal für die erste Mannschaft des Clubs zum Einsatz, als die Nürnberger am abschließenden 34. Spieltag mit 1:4 beim Hamburger SV verloren.

Reichert soll am Montag zum Team stoßen und an den Trainingseinheiten teilnehmen. Er wird nicht Teil des offiziellen Kaders sein und darf damit nicht bei der EM spielen oder sich während der Spiele im Innenraum des Stadions aufhalten. „Wir bedanken uns bei Sportvorstand Joti Chatzialexiou und dem 1. FC Nürnberg für die tolle und unkomplizierte Unterstützung“, lässt sich DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg in einer offiziellen Mitteilung des DFB zitieren. Ausschlaggebend für Reicherts Berufung ist die Nähe zwischen DFB-Camp und Nürnberg.