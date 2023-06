Knäbel: Schalke-Verkäufe „werden nicht günstig sein“

Peter Knäbel hat auf der heutigen Mitgliederversammlung des FC Schalke über die Pläne für die kommende Saison und die Kaderplanung gesprochen: „Wir brauchen für die Mission Aufstieg Spieler, die sich zu 100 Prozent zu Schalke 04 bekennen. Ist das nicht so, werden wir gemeinsam Lösungen finden – und die werden für die anderen Vereine nicht günstig sein.“ Das klare Ziel des S04 sei „der sofortige Wiederaufstieg“. Die Eindrücke der Bundesliga „sind noch so frisch und die Sehnsucht danach so stark, dass wir alle wieder dorthin zurückkehren wollen“.

Dafür will Knäbel „das richtige Personal, vor allem Spieler, verpflichten“ und mittelfristig „im bestmöglichen Moment mit Gewinn verkaufen“. Und weiter: „Wenn wir diese beiden Dinge konsequent gut und richtig machen, dann werden wir kurz- und mittelfristig unsere sportlichen Ziele mit Sicherheit erreichen. Und deshalb spricht für mich auch alles dafür, dass wir in der aktuellen personellen Entscheider-Konstellation trotz des großen, sportlichen Rückschlags erfolgreich sein werden.“

