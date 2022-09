Chelsea: Mündliche Einigung mit Potter

Dem FC Chelsea ist in den Verhandlungen mit Graham Potter offenbar der Durchbruch gelungen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind sich die Blues mit dem aktuellen Trainer von Brighton & Hove Albion mündlich auf eine Zusammenarbeit einig. Juristische sowie vertragliche Details müssten noch ausgearbeitet werden, die Parteien seien jedoch optimistisch, den Deal in den nächsten 24 Stunden eintüten zu können.

An der Stamford Bridge würde Potter in die Fußstapfen von Thomas Tuchel treten, der nach einer 0:1-Niederlage gegen Dinamo Zagreb in der Champions League entlassen wurde. Brighton kann sich gegen einen Potter-Abgang nicht wehren, da der 47-Jährige über eine Ausstiegsklausel verfügt.