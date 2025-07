Jander-Krimi: Zwei Klubs stellen VfB-Zusage auf die Probe

Der VfB Stuttgart läuft Gefahr, den Zugriff auf Caspar Jander zu verlieren. Zwischen den Schwaben und dem Mittelfeldjuwel vom 1. FC Nürnberg herrscht seit einer Woche Einigkeit. Was noch fehlt, ist eine Übereinkunft zwischen dem VfB und dem Zweitligisten aus Franken. Eine Offerte über acht Millionen Euro entsprach nicht dem, was man sich beim Club vorstellte.

Die hohe Diskrepanz bei der möglichen Ablöse könnte nun anderen Interessenten in die Karten spielen. Laut ‚Sky‘ versuchen derzeit Benfica Lissabon und Dinamo Zagreb ihr Glück, um Janders Zusage an Stuttgart ins Wanken zu bringen. Weitere Vereine befinden sich dem Bericht zufolge in Lauerstellung.

Stand jetzt sei Jander aber weiterhin gewillt, einen Transfer an den Neckar zu bewerkstelligen. Die Verhandlungen zwischen Stuttgart und Nürnberg laufen unterdessen weiter. Schon vor einiger Zeit wurde enthüllt, dass man sich in Nürnberg eine Ablöse im Bereich von 20 Millionen Euro vorstellt. Gut möglich, dass sich beide Klubs irgendwo in der Mitte treffen – sollte kein anderer Verein dazwischenfunken.