BVB: Süle-Gehalt höher als gedacht

Borussia Dortmund würde sich nur zu gerne von Niklas Süle trennen, vor allem aber das Gehalt des Innenverteidigers steht diesem Vorhaben im Wege. Und wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fällt das Salär des früheren Nationalspielers noch deutlich üppiger aus als bislang angenommen. Demnach streicht Süle in Dortmund 14 Millionen Euro jährlich ein.

Zur Erinnerung: Süle war 2022 als Stammspieler ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund gekommen. Die gesparte Ablöse spiegelt sich in Gehalt und Handgeld wider. Da sich der 28-Jährige zudem in Dortmund wohlfühlt, ist ein Abschied zumindest Stand jetzt nahezu ausgeschlossen. Vielmehr wird in Dortmund mit Spannung erwartet, in welcher Verfassung sich Süle beim Vorbereitungsstart präsentieren wird.