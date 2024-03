„Nicht realistisch“: Was passiert mit Olmo & Simons?

Die beiden Kreativspieler Xavi Simons und Dani Olmo sind elementar für RB Leipzig, doch die guten Leistungen wecken Begehrlichkeiten. Sportdirektor Rouven Schröder äußerte sich in der neuesten Folge des ‚Bild‘-Podcasts ‚Stammplatz‘ zum Plan mit den beiden Personalien.

Im Fall Simons zeigt sich der ehemalige Verantwortliche von Schalke 04 realistisch: „Klar wünscht man sich den noch mal ein Jahr länger im Verein, aber das sind viele, viele Konjunktive, die wir da bemühen müssen. Und trotz allem ist man entweder ein pessimistischer Mensch oder ein positiver Mensch. Ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Wir werden sehen.“

Der 48-Jährige fügt an, dass ein Xavi-Kauf selbst mit dem Erlös eines Olmo-Transfers nicht zu stemmen sei: „Da müssten wir mehrere Klingelbeutel aufstellen. Nein, das ist nicht realistisch. […] Xavi geht erst einmal zurück. Wir möchten nach der Saison die Gespräche aufnehmen, ob es eine Möglichkeit gibt.“

Der Stand bei Olmo

Ein Verbleib des verletzungsanfälligen Olmo in Leipzig wird ebenfalls kompliziert. „Dani fühlt sich wohl. Er weiß auch, was er an uns hat. Und wenn er so konsequent weiterspielt, dann werden Angebote eintrudeln. Das ist so, dann gibt es auch einen Abwägungsprozess mit allen Beteiligten. Aber wie gesagt, wir sind erst einmal froh, dass er einfach stabil ist“, so Schröder.

Olmo hat noch einen bis 2027 datierten Vertrag in Leipzig. In dem Arbeitspapier des 25-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert. Dementsprechend sind RB die Hände gebunden, sollte ein Klub im Sommer die Summe für den technisch versierten Offensivakteur aufbringen.