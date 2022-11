Atlético: Vier Top-Stars auf der Abschussliste

Atlético Madrid muss nach dem Ausscheiden aus dem europäischen Wettbewerb Kosten einsparen. Gehälter der Top-Stars sind dabei die einfachste Möglichkeit, die hohen Ausgaben zu reduzieren. Dass man bei den Rojiblancos Winter-Verkäufe erwägt, war bereits bekannt, nun haben die Hauptstädter offenbar auf eine Vorauswahl getroffen.

Transfer-Flop soll gehen

Für den damals 19-jährigen João Félix legte Atlético 2019 noch 127 Millionen Euro auf den Tisch und verpflichtete eines der heißesten Talente in Europa von Benfica Lissabon. Doch der Angreifer fand sich im System von Trainer Diego Simeone nie so richtig zurecht und entpuppte sich als Fehleinkauf. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, haben die Colchoneros nun den Entschluss gefasst, den Portugiesen von der Gehaltsliste zu streichen. Félix soll gehen und das am besten schon im Winter, so der für gewöhnlich gut informierte Radiosender.

Im vergangenen Sommer bot Manchester United den Madrilenen noch 125 Millionen für den Dribbelkünstler. Atlético lehnte ab und hoffte auf einen Durchbruch des Rekord-Einkaufs. Eine solche Summe wird man in Anbetracht der derzeitigen Situation wohl kaum mehr einnehmen können. Potenzielle Abnehmer für den 22-Jährigen werden in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht genannt.

Aus drei mach zwei

Auf der Liste der möglichen Abgänge finden sich drei weitere Namen. Mit Thomas Lemar (26), Yannick Carrasco (29) und Rodrigo De Paul (28) zählen dem Bericht zufolge drei Top-Verdiener zu den Streichkandidaten bei den kriselnden Spaniern. Allerdings soll nur einer aus diesem Trio verkauft werden. Man wolle sich Angebote anderer Klubs anhören und dann abwägen, welchen Spieler man abgibt.