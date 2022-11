Nach Europa-Aus: Atlético muss Spieler verkaufen

Bei Atlético Madrid geht nach dem Champions League-Aus in der Gruppenphase alles drunter und drüber. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, sind die Colchoneros nun sogar gezwungen, einige Spieler zu verkaufen, um die Kaderkosten zu reduzieren. Dem spanischen Sportblatt zufolge wird es interne Beratungen mit Cheftrainer Diego Simeone geben, welche Spieler die spanische Hauptstadt verlassen könnten.

Dadurch, dass man sich nicht mal für die Europa League qualifizieren konnte, gehen den Rojiblancos Boni in Millionenhöhe durch die Lappen. Im Winter könnte es also gezwungenermaßen einige Abgänge geben. Konkrete Namen nennt die Zeitung in dem Zusammenhang allerdings noch nicht. Die Madrilenen wollen nun sondieren, welche Spieler sportlich entbehrlich sind und mit wem man die gemeinsame Zukunft gestalten möchte.