Mündliche Einigung: Leipzig hat Mosquera am Haken

In der abgelaufenen Saison hat RB Leipzig zum ersten Mal seit dem Aufstieg das internationale Geschäft verpasst. Logisch, dass dies Konsequenzen hat, ein Umbruch im Sommer erscheint unausweichlich. Verstärkt werden soll auch die Defensive, mit dem ersten potenziellen Neuzugang hat man sich bereits geeinigt.

Laut ‚Sky‘ hat sich der Brauseklub mit Cristhian Mosquera vom FC Valencia mündlich auf einen Transfer verständigt. Demnach ist geplant, dass der Innenverteidiger einen langfristigen Vertrag am Cottaweg unterschreibt. Ein offizielles Angebot an Valencia wird in naher Zukunft erwartet.

Neben RB hatten auch Bayer Leverkusen und der FC Bayern München den 20-Jährigen auf dem Zettel, wirklich konkret wurde das Interesse bei beiden Vereinen jedoch nicht. Dem Vernehmen nach müssen die Sachsen über 20 Millionen Euro für Mosquera auf den Tisch legen.