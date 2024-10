United-Vertrag läuft aus: Der Stand bei Eriksen

Christian Eriksen und Manchester United befinden sich noch nicht in Gesprächen über eine mögliche Vertragsverlängerung. In einem Interview mit ‚bold.dk‘ klärt der 32-Jährige auf: „Nein, wir sind noch nicht so weit.“ Der technisch versierte Mittelfeldspieler scheint in Hinblick auf seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag sehr gelassen zu sein: „Ich schaue nach vorne und konzentriere mich auf die Saison mit United.“

Im vergangenen Sommer war Eriksen bei den Red Devils als heißer Abgangskandidat gehandelt worden, ein Wechsel wurde jedoch nie wirklich konkret: „Ich habe vom Verein nicht gehört, dass sie mich verkaufen wollen oder dass ich weggehe.“ Nach einem schwierigen Saisonstart hat der Däne sich bei United seinen Stammplatz zurückerobert und stand in sechs der vergangenen sieben Spiele in der Anfangsformation.