96-Talent Momuluh vor Abschied

Nachwuchsspieler Thaddäus-Monju Momuluh wird Hannover 96 voraussichtlich diesen Winter den Rücken kehren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben mehrere Klubs den 21-Jährigen auf dem Radar, der mit seiner Perspektive bei den Niedersachsen unzufrieden ist. Der Rechtsaußen kam nur am ersten Spieltag gegen die SV Elversberg zu 19 Einsatzminuten, seitdem lief Momuluh für das Team von Trainer Stefan Leitl nicht mehr auf.

Der ‚Bild‘ zufolge hat der 1. FC Kaiserslautern den Youngster auf dem Zettel, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Darüber hinaus besteht bei Arminia Bielefeld und RW Essen sowie Klubs aus Belgien und den Niederlanden Interesse an der Verpflichtung von Momuluh. In der Regionalliga Nord konnte der gebürtige Hannoveraner mit neun Scorerpunkten in acht Spielen überzeugen. In der vergangenen Spielzeit schnupperte das Eigengewächs während der Rückrunde am Durchbruch bei den Profis (fünf Einsätze). Mittlerweile ist in Hannovers 3-4-1-2-Grundordnung aber kein Platz mehr für Momuluh.