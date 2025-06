Hannover vor Titz-Einigung

Die Anzeichen verdichten sich, dass Christian Titz das vakante Traineramt bei Hannover 96 übernimmt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind die Verhandlungen zwischen dem Zweitligisten und Titz weit fortgeschritten. Eine Einigung sei jederzeit und schnell möglich.

Der 54-Jährige besitzt beim Ligarivalen aus Magdeburg noch einen Vertrag bis 2026, kündigte aber bereits an, den Verein verlassen zu wollen. Im Gespräch war zuletzt eine Ablöse von unter 500.000 Euro. In Hannover träte Titz das Erbe des entlassenen André Breitenreiter an.