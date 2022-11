United löst Ronaldo-Vertrag auf

Manchester United zieht Konsequenzen aus dem denkwürdigen Interview von Cristiano Ronaldo. Der eigentlich noch bis 2024 datierte Vertrag mit dem Portugiesen wurde aufgelöst.

Man danke ihm für seine beiden Engagements, lässt United in einer denkbar kurzen Mitteilung wissen.

„Jeder bei Manchester United konzentriert sich weiterhin darauf, den Fortschritt des Teams unter Erik ten Hag fortzusetzen und zusammenzuarbeiten, um auf dem Platz erfolgreich zu sein“, lassen die Red Devils wissen.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC