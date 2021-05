Wechselwilliger Dolberg in der Bundesliga beliebt

Kasper Dolberg strebt einen Abschied von OGC Nizza an. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat das Management des Mittelstürmers die Südfranzosen über den Wechselwunsch informiert. Nizza ist durchaus bereit, Dolberg abzugeben – fordert aber fürs erste jene 20 Millionen Euro Ablöse, die 2019 an Ajax Amsterdam flossen.

An der Côte d’Azur wurde Dolberg bislang nicht glücklich, zahlreiche Umstände erschwerten den Durchbruch. In der laufenden Ligue 1-Saison erzielte der 23-Jährige lediglich fünf Treffer in 24 Spielen. Seinem guten Ruf in Deutschland tut das nach FT-Informationen aber keinen Abbruch. Bei Bundesligisten ist Dolberg ebenso beliebt wie bei einigen englischen Klubs.