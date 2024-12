Sané-Abschied angedeutet? Hainer erklärt sich

Auf der heutigen Jahreshauptversammlung gab es beim FC Bayern einiges zu verkünden. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erteilte einer Teilnahme der Münchner an einer möglichen europäischen Super League erneut eine Absage, Präsident Herbert Hainer präsentierte Rekordzahlen und betonte den Wunsch der Verantwortlichen, mit ihren Topstars zu verlängern – um nur ein paar Themen zu nennen.

Die Worte des Kluboberhaupts zu den potenziellen zukünftigen Verlängerungen sorgten im Nachgang jedoch für Spekulationen. „Wir sind ein Klub der Leitplanken-Setzer. Das war schon so mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, mit Lahm, Schweinsteiger, Müller und Neuer. Und auch Jamal, Jo und Phonzy sollen sich hier einreihen und Leitplanken für die nächste Generation setzen – auf und neben dem Platz“, erklärte Hainer.

Auffällig dabei: Der Name Leroy Sané fand in Hainers Aufzählung keine Erwähnung. Der Vertrag des 28-jährigen Nationalspielers läuft aber so wie die von Alphonso Davies (24) und Joshua Kimmich (29) im Sommer aus, Musiala ist Stand jetzt erst 2026 ablösefrei. Warum wurde eine Sané-Verlängerung nicht erwähnt? Und hat Hainer damit einen Abschied des Flügelstürmers indirekt angekündigt?

Fragen bleiben

Nach der Hauptversammlung versuchte der Klubpräsident dann entsprechenden Spekulationen die Luft aus den Segeln zu nehmen. „Wir haben ja mehrere Spieler, deren Verträge 2025 auslaufen“, zitiert ‚Sky‘ Hainer, „ich will heute nicht über jeden einzelnen Spieler sprechen. Ich habe diese drei angesprochen, weil ich der Meinung bin, dass sie prägende Gesichter des FC Bayern werden können oder schon sind.“

Wirklich beruhigen wird er die Gerüchteküche damit aber kaum. Schließlich implizieren auch diese neuen Aussagen, dass er Sané nicht zutraut, ein „prägendes Gesicht“ des FC Bayern zu sein. Zudem laufen die Verträge von vier weiteren Spielern im Sommer aus – neben den bereits erwähnten Akteuren.

Hierbei handelt es sich um Manuel Neuer (38), Sven Ulreich (36), Thomas Müller (35) und Eric Dier (30). Die erstgenannten Drei werden allein aufgrund ihres Alters den FC Bayern der Zukunft nicht mehr prägen können, Letztgenannter aufgrund seiner in dieser Saison gezeigten Leistungen.

Sané nicht zu erwähnen, wirkt angesichts dieser Tatsachen wie ein klarer Fingerzeug von Hainer – neue Erklärungen hin oder her.