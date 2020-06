F95: Bodzek-Gespräche laufen

Fortuna Düsseldorf bastelt weiter an der Vertragsverlängerung mit Adam Bodzek. „Wir sind in Gesprächen mit dem Verein. Ich würde gerne weitermachen, körperlich geht es noch richtig gut. Wir werden sehen“, zitiert der ‚Express‘ den 34-jährigen Mittelfeldspieler, dessen Kontrakt Ende Juni ausläuft. Bodzek spielt bereits seit 2011 für Düsseldorf. In dieser Saison stand er in 26 von 33 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz.

Trainer Uwe Rösler hofft auf einen Verbleib: „Ich möchte mit ihm weitermachen, das habe ich dem Verein klar signalisiert. Als ich kam, war Bodzek verletzt, doch jetzt ist er wieder voll da. Ich habe auch schnell gemerkt, dass wir da neben Kevin Stöger noch einen Stabilisator brauchen, der die Räume zumacht und die Geografie auf dem Platz gut ausfüllt.“