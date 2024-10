Heiß umworben: Dortmund & Leverkusen an Mittelfeld-Juwel dran

Halb Europa jagt derzeit ein Mittelfeld-Juwel, das in der Europa League für Furore sorgt. Die offensiven Fähigkeiten von Pavel Sulc bekam auch Eintracht Frankfurt schon zu spüren. Beim 3:3 der SGE gegen Viktoria Pilsen Ende September erzielte der 23-Jährige den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und machte auch ansonsten ordentlich Dampf in der Offensive.

In der aktuellen Spielzeit ist der schnelle Rechtsfuß der beste Torschütze des tschechischen Klubs, erzielte bislang wettbewerbsübergreifend sechs Treffer in 16 Partien und bereitete drei weitere vor. Besonders auffällig sind die starken Dribblings von Sulc, der auch im Europapokal so manchem Gegenspieler Knoten in die Beine spielt.

Pilsen wäre verkaufsbereit

Aus diesem Grund stehen mögliche Abnehmer bereits Schlange, laut dem Portal ‚TBR Football‘ sollen besonders die beiden Premier League-Klubs Aston Villa und Tottenham Hotspur sehr interessiert sein und erste Angebote vorbereiten. Auch Manchester City, die SSC Neapel, Atalanta Bergamo und Olympique Marseille sollen demzufolge ein Auge auf Sulc geworfen haben.

Nach Informationen von ‚TBR Football‘ gibt es allerdings auch Bundesligainteresse an dem sechsfachen Nationalspieler. Dem Bericht zufolge beobachten Scouts von Borussia Dortmund und Meister Bayer Leverkusen den Tschechen genau. Dessen Vertrag in Pilsen läuft noch bis 2026, der Berater des Spielers hat jedoch bereits durchblicken lassen, dass der Klub Sulc bei einem guten Angebot keine Steine in den Weg legen würde.