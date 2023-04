Streich verrät: Freiburg wollte Hector

Christian Streich hat verraten, dass er Jonas Hector einst zum SC Freiburg holen wollte. Der Cheftrainer sagte am Donnerstag: „Wir waren bevor er nach Köln ist auch mal an ihm dran und hätten Jonas gerne zu uns geholt. Bei allem, was man sieht und was er ausstrahlt, wäre Jonas Hector eigentlich ein perfekter Freiburger Spieler gewesen“. Bis 2010 spielte Hector noch beim SV Auersmacher in der Oberliga, ehe er in Köln zur Vereinsikone und zum 43-fachen deutschen Nationalspieler wurde.

Nach der laufenden Saison beendet Hector mit 32 Jahren seine Profikarriere. Das hatte der Defensiv-Allrounder nach dem 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag angekündigt. Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) trifft er mit seinem FC dann zum Auftakt seiner Bundesliga-Abschiedstournee auf Freiburg und Streich.

