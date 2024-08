BVB: Neues Detail zum Moukoko-Deal

Borussia Dortmund könnte bei einem festen Verkauf von Youssoufa Moukoko auch künftig am 19-jährigen Mittelstürmer mitverdienen. Laut ‚Sky‘ haben sich die Schwarz-Gelben eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel gesichert, sollte der OGC Nizza die Kaufoption über 18 Millionen Euro ziehen.

Der Stürmer wechselte erst vor wenigen Tagen nach langem Hin und Her vom Champions League-Finalisten an die Côte d’Azur. In Dortmund war Moukoko aufgrund mangelnder Spielzeiten nicht mehr zufrieden.