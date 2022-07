Ishak ein Kandidat bei St. Pauli

Um auf zahlreiche Abgänge in der Offensive zu reagieren, beschäftigt sich der FC St. Pauli derzeit mit der Verpflichtung eines weiteren Stürmers. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, steht Mikael Ishak auf der Liste der Hanseaten. Aktuell steht der 29-Jährige noch bis 2023 bei Lech Posen unter Vertrag.

In der abgelaufenen Saison zog der schwedische Torjäger die Aufmerksamkeit dank 18 Ligatoren in der Ekstraklasa auf sich. Zudem führte Ishak seine Mannschaft als Kapitän zur Meisterschaft in Polen. In Deutschland spielte der Stürmer bereits für den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Köln.