Pochettino-Beben: Chelsea hat drei Deutsche im Visier

Der FC Chelsea gesellt sich zu den Topvereinen, die in diesem Sommer einen neuen Trainer suchen. Beim FC Barcelona geht es offenbar doch weiter mit Xavi, der FC Liverpool hat das Klopp-Erbe Arne Slot anvertraut. Die Bayern suchen noch nach einem Übungsleiter, vieles deutet aktuell aber auf Vincent Kompany hin.

Flick und Hoeneß auf dem Zettel

Nun beginnen die Blues mit der Suche, unvorbereitet ist man an der Stamford Bridge aber offenbar nicht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist wie bereits in Barcelona und München zuvor auch in London Hansi Flick „ein Thema“. Der ‚Telegraph‘ bringt zudem neben Michel (FC Girona), Kieran McKenna (Ipswich Town) und Enzo Maresca (Leicester City) auch Sebastian Hoeneß ins Spiel.

Der Vizemeistertrainer des VfB Stuttgart war auch bei den Bayern Thema, sorgte aber mit seiner Vertragsverlängerung am Neckar für Tatsachen. Flick hingegen sucht weiter nach einem neuen Engagement.

Tuchel führte bereits Gespräche

Ebenso wie Thomas Tuchel, der auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (2:4) den Bayern eine überraschende Absage erteilte. Weil er mit einer Rückkehr an die Stamford Bridge liebäugelt? Laut ‚Sky‘ ist zumindest für den Coach ein Comeback „eine ganz konkrete Option“. Mehr noch: Laut dem Bezahlsender kam es schon zu ersten Gesprächen, Tuchel soll demnach auf eine Entscheidung in London gewartet haben.

Tuchel, der mit den Blues 2021 die Champions League gewann und im gleichen Jahr Weltclubtrainer wurde, sieht „seine Mission bei Chelsea noch nicht als erfüllt an“. Eine Rückkehr kann er sich laut ‚Sky‘ also „sehr gut vorstellen“. Als weiterer Kandidat wird Roberto De Zerbi genannt.

Pochettino ein Bayern-Kandidat?

Fraglich ist, ob die Pochettino-Entlassung auch an der Säbener Straße nochmal für Bewegung sorgt. Aktuell stehen die Weichen voll auf Vincent Kompany, der laut ‚Bild‘ schon von Anfang an zum erweiterten Kandidatenkreis gehört haben soll. Pochettino hatten die Münchner bislang nicht im Fokus, laut der Boulevardzeitung „ist aber nicht auszuschließen“, dass sich dies nun ändert.