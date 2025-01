50 Millionen aufwärts: Fünf Mega-Winterdeals in Arbeit

Christopher Nkunku

27 Jahre - Angreifer - Chelsea

Der Ex-Leipziger ist sich laut ‚Sky‘ mit dem FC Bayern über einen Langzeitvertrag einig. Chelsea fordert für seinen Bankdrücker aber satte 77 Millionen Euro Ablöse. So viel werden die Bayern nicht zahlen. Der Deal hängt auch daran, ob mit Mathys Tel (19) ein anderer Offensivmann die Münchner in diesem Winter noch verlässt. Das jedenfalls ließ Sportdirektor Christoph Freund gestern durchblicken. Ausgerechnet Chelsea zeigt Interesse.

Martín Zubimendi

25 Jahre - Sechser - Real Sociedad

Nach zahlreichen Verletzungen drückt beim FC Arsenal der Schuh eigentlich im Angriff, doch die Gunners stehen nun vor der Verpflichtung eines neuen Mittelfeldspielers. An Zubimendi waren immer wieder auch mal der FC Bayern, Manchester City und Real Madrid dran. Der ‚Daily Mail‘ zufolge sichert sich Arsenal jedoch den Zuschlag und zahlt die Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro. Das Geschäft sei „praktisch abgeschlossen“, heißt es auf der Insel.

Omar Marmoush

25 Jahre - Angreifer - Frankfurt

Manchester City will aufgrund der bislang durchwachsenen Saison unbedingt im Winter nachrüsten. Für neue Durchschlagskraft in der Offensive soll künftig der Top-Scorer der Bundesliga sorgen. Mit Marmoush selbst ist längst alles klar, auch eine Einigung mit Eintracht Frankfurt, das rund 80 Millionen Euro fordert, rückt in greifbare Nähe. In den kommenden 48 Stunden würden die Skyblues den Stand jetzt teuersten Deal des Winters gerne final über die Bühne bringen.

Abdukodir Khusanov

20 Jahre - Innenverteidiger - Lens

Verstärkung für die Defensive hat City ebenfalls am Haken. Sowohl mit Khusanov selbst als auch mit seinem jetzigen Arbeitgeber, dem RC Lens, besteht Konsens über einen Transfer. Den usbekischen Innenverteidiger lässt sich das englische Schwergewicht knapp 50 Millionen kosten. Medizincheck, Vertragsunterschrift und offizielle Verkündung dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Khvicha Kvaratskhelia

23 Jahre - Linksaußen - Neapel

Die Posse um den georgischen Dribbelkünstler findet wohl in der laufenden Wechselperiode ein Ende. Den seit geraumer Zeit mit einer Luftveränderung in Verbindung gebrachten Kvaratskhelia verschlägt es an den Eiffelturm. Die SSC Neapel wird mit einer Sockelablöse über 70 Millionen Euro vergütet, Kvaratskhelia winkt in Paris ein Kontrakt bis 2029.