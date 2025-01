Citys klares Ziel im Marmoush-Poker

Manchester City zieht im Werben um Omar Marmoush (25) die Zügel an. ‚Sky‘ berichtet von den laufenden Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Engländer verfolgen dabei ein klares Ziel, wollen den Deal in den nächsten 48 Stunden abschließen. Ein Einsatz von Marmoush am Freitag (20:30 Uhr) für die SGE gegen Borussia Dortmund sei mittlerweile unwahrscheinlich und offensichtlich auch nicht im Sinne des Guardiola-Klubs.

„Solange er Spieler von Eintracht Frankfurt ist und seine Leistung bringt, wird er auch spielen“, sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche dagegen nach dem gestrigen 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg kühl zur Sachlage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da lief Marmoush nochmal für die Eintracht zur Hochform auf, erzielte einen Treffer selbst und legte zwei weitere vor. Seine Scorerpunkte 32 bis 34 in 26 Pflichtspielen der laufenden Saison.

Frankfurt will 80 Millionen

Angesichts dieser Fabelquote will sich Frankfurt einen Winterabgang des Topstars natürlich fürstlich bezahlen lassen. Und nach FT-Infos hat ManCity auch tatsächlich längst in Aussicht gestellt, die geforderten 80 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. ‚Sky‘ berichtet, dass es auf eine Aufteilung von 70 Millionen Fixbetrag plus fünf bis zehn Millionen an Boni hinauslaufen könnte. Die erste Offerte lag demnach bei rund 65 Millionen. Nun wird nachgelegt.