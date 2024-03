PSG geht All-In: 200-Millionen-Angebot für Yamal

Paris St. Germain hat offenbar einen konkreten und sehr kostspieligen Vorstoß bei Lamine Yamal gewagt. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wollte der Scheichklub den FC Barcelona mit einer Offerte über 200 Millionen Euro vom Verkauf des 16-jährigen Mega-Talents überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça habe allerdings dankend abgelehnt, und das trotz der akuten Geldnot, in der sich die Katalanen fast schon traditionell befinden. Nun sei offen, ob PSG einen weiteren Anlauf nimmt oder es erst einmal auf der Absage beruhen lässt.

Lese-Tipp

Neuer Sechser: BVB-Flirt im Barça-Visier

Klar ist: Die Pariser müssen wohl oder übel einen Hochkaräter an Land ziehen, um den bevorstehenden Abgang von Kylian Mbappé (25) sowohl sportlich als auch in Sachen Strahlkraft halbwegs aufzufangen. Yamal hätte trotz junger Jahre dieses Potenzial, allerdings liegt seine Ausstiegsklausel bei einer Milliarde Euro. Und in solche Sphären wird sich selbst PSG nicht wagen.