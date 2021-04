Bericht: Leipzig steigt ins Madueke-Rennen ein

Die Liste der Interessenten an PSV Eindhovens Noni Madueke ist um RB Leipzig erweitert worden. Laut der ‚Daily Mail‘ haben die Sachsen, der OSC Lille sowie Leicester City und der AC Mailand den 19-jährigen Flügelflitzer bezüglich eines Sommertransfers im Blick. Madueke war zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Der junge Engländer, der vor drei Jahren aus der Akademie von Tottenham Hotspur zur PSV wechselte, hat sich zu einem der spannendsten Offensivspieler der Eredivisie gemausert. In der laufenden Spielzeit stehen für den Linksfuß 17 Torbeteiligungen (neun Treffer, acht Assists) in 29 Partien zu Buche. Sein Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2024. In Leipzig dürften die Prioritäten aufgrund der offenen Trainer- sowie Sportdirektorfrage momentan nicht auf der Verpflichtung von Neuzugängen liegen.