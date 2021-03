PSV-Durchstarter Madueke auf Bayerns Radar

Das letzte Gruppenspiel der englischen U21-Nationalmannschaft wird sich der FC Bayern wohl trotz des bereits feststehenden Ausscheidens der Young Lions noch einmal genau anschauen. Denn laut dem ‚Evening Standard‘ gehören die Münchner gemeinsam mit Leeds United und Crystal Palace zu den Interessenten an Noni Madueke.

Zwar stehen für den erst 19-jährigen Flügelspieler bei dem U21-Turnier in Ungarn keine Scorerpunkte zu Buche, dafür trumpft der Youngster bei der PSV Eindhoven groß auf. In dieser Spielzeit erst richtig in den Profikader hochgezogen hat sich Madueke auf Anhieb zu einem der wichtigsten Offensivfaktoren entwickelt.

Der Teamkollege von Mario Götze glänzt sowohl auf der rechten offensiven Außenbahn als auch im Sturmzentrum mit insgesamt 17 Torbeteiligungen (neun Treffer, acht Assists) in 27 Pflichtspielen. Zu Maduekes Stärken gehören vor allem seine Fähigkeiten im Dribbling sowie im Eins-gegen-Eins, wobei ihm seine enge Ballführung doppelt zugutekommt.

Die Münchner Flügelzange würde der junge Engländer mit seinen Fähigkeiten gut ergänzen, zumal die Kaderstelle von Douglas Costa neu zu besetzen ist. Wie viel PSV für seinen Turbodribbler verlangt, ist unklar. Der gültige Vertrag bis 2024 deutet allerdings nicht darauf hin, dass Madueke günstig zu haben ist.