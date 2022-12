Engländer stehen bei Cunha Schlange

- Quelle: The Athletic

Der Wechsel von Matheus Cunha zu den Wolverhampton Wanderers ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind auch andere Premier League-Klubs am Stürmer von Atlético Madrid dran. Namentlich nennt das Portal den FC Everton, Aston Villa, Leeds United und den FC Arsenal.

Zuletzt hatten spanische Medien berichtet, dass sich die Wolves mit Atlético bereits auf eine Ablöse geeinigt hätten. Das war offenbar etwas voreilig. Cunha war vor eineinhalb Jahren für 26 Millionen Euro von Hertha BSC nach Spanien gewechselt. Dort blieb er in der laufenden Saison in all seinen 17 Spielen torlos. Der Vertrag des 23-jährigen Brasilianers ist noch bis 2026 datiert.

