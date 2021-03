VfB: González fällt aus

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Spielen auf Nicolás González verzichten. Wie die Schwaben mitteilen, hat sich Argentinier einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt für zwei bis drei Wochen aus.

Die Läsion ist bereits die vierte Verletzung des 22-Jährigen in der laufenden Spielzeit. Neben González muss der VfB auch auf Silas Wamangituka (21) verzichten, der an einem Kreuzbandriss laboriert und den Stuttgartern bis in die kommende Saison hinein fehlen wird.