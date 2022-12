Medien: 45 Millionen für Ounahi geboten

Die Transfergerüchte um Marokkos WM-Helden Azzedine Ounahi nehmen aktuell richtig Fahrt auf. Nun berichtet die ‚L’Équipe‘, dass sich Leicester City in den Poker um den Mittelfeldspieler eingeschaltet hat und energisch nach vorne prescht. Satte 45 Millionen Euro Ablöse sollen die Foxes dem SCO Angers geboten haben.

In Katar zählt Ounahi zu den Gesichtern des historischen Erfolgs der Marokkaner, die als erste afrikanische Mannschaft in einem WM-Halbfinale stehen. Seine starken Leistungen sollen den 22-Jährigen, an Angers noch bis Sommer 2026 gebunden, ins Visier des FC Sevilla, des FC Barcelona und namentlich nicht genannter Bundesligavereine gerückt haben. Letztere dürften gegen Leicesters Mega-Offerte aber keine Chance haben.

