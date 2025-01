Newcastle: Mehrere Angebote für Almirón

Miguel Almirón könnte der Premier League bereits in diesem Januar Lebewohl sagen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wird der 30-Jährige von gleich fünf Teams umworben. Palmeiras, der FC Santos und der FC São Paulo sollen an dem Außenstürmer interessiert sein, während Olympiakos Piräus und der MLS-Klub Charlotte FC bei Newcastle United angefragt haben und etwa sechs Millionen Euro bieten wollen.

Almirón war 2019 als neuer Rekordtransfer der Magpies für 24 Millionen Euro von Atlanta United gekommen. In der aktuellen Saison ist der Paraguayer allerdings meist außen vor, sammelte bislang lediglich 136 Spielminuten. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ spekuliert der Offensivspieler derzeit noch auf interessantere Angebote aus Europa und der MLS. Mitte Dezember gab es das Gerücht, dass auch der VfB Stuttgart an Almirón interessiert ist, da den Bundesligisten aktuell große Verletzungssorgen in der Offensive plagen.