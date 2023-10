Darmstadt verpflichtet Maglica dauerhaft

Der SV Darmstadt setzt langfristig auf Abwehrspieler Matej Maglica. Wie der Bundesligist bekanntgibt, wurde die bisherige Leihe in ein festes Anstellungsverhältnis umgewandelt. An den bisherigen Arbeitgeber VfB Stuttgart fließt eine Ablöse, im Gegenzug bindet sich Maglica bis 2027 an die Lilien.

Der 25-jährige Kroate freut sich: „Seit dem ersten Tag an fühle ich mich bei den Lilien total wohl und spüre die große Wertschätzung der Verantwortlichen. Ich bin glücklich, dass sich mein Weg hier in Darmstadt auch über die aktuelle Saison hinaus fortsetzt.“