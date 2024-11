Schalke: Mulders Kader-Plan für den Winter

Interimssportdirektor Youri Mulder hat sich über die Personalplanungen des FC Schalke 04 geäußert. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ bekräftigt der Eurofighter, dass man die Verträge der Eigengewächse Max Grüger (19) und Taylan Bulut (18) langfristig verlängern möchte. Zudem sollen im Winter keine Leistungsträger wie beispielsweise Torjäger Moussa Sylla abgegeben werden: „Ich möchte alle Spieler, die wie Moussa vorangehen, hierbehalten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Grüger und Bulut stammen beide aus der Schalker Knappenschmiede und haben in dieser Saison den Sprung zum Profi geschafft. Bulut stand zuletzt sechsmal in Folge in Schalkes Startelf und hat seinen Platz auf der rechten Abwehrseite mittlerweile sicher. Grüger kann ebenfalls sechs Startelfeinsätze auf der Sechs verbuchen. Die beiden Eigengewächse zählen zu den wenigen Lichtblicken der Schalker Saison. Sylla kam im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro von Pau FC nach Gelsenkirchen und ist mit sieben Toren Schalkes bester Torschütze.