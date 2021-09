Frankfurt gibt Younes-Update

Eintracht Frankfurt hat zum aktuellen Stand bei Amin Younes Stellung bezogen. „Eintracht Frankfurt und Amin Younes haben sich im Rahmen eines gemeinsamen Termins mit Sportvorstand Markus Krösche und Cheftrainer Oliver Glasner darauf verständigt, die kommenden Tage zu nutzen, um eine einvernehmliche Lösung für die aktuelle Situation zu erzielen“, vermeldet die SGE via Twiter.

Zudem stellten die Hessen klar, dass der Mittelfeldspieler „während dieser Phase nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen“ wird. Seit Tagen hält die Personalie Younes die SGE in Atem. Der 28-Jährige wollte Frankfurt aus Gehaltsgründen unbedingt im Sommer verlassen, einen Wechsel nach Saudi-Arabien ließ er allerdings kurzfristig platzen. Nun scheint das Tischtuch komplett zerschnitten. Nach dem jüngsten Stand soll sich Younes fernab von den Eintracht-Kollegen bei seiner Familie in Düsseldorf aufgehalten haben.