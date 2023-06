Arsenal erhöht Rice-Offerte deutlich

Der Poker um Declan Rice läuft weiter auf Hochtouren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der FC Arsenal sein Angebot für den 24-Jährigen deutlich nachgebessert. Demzufolge bieten die Gunners West Ham United nun eine Sockelablöse von umgerechnet knapp 122 Millionen Euro, die durch Boni noch auf etwas unter 128 Millionen ansteigen kann. Bis zuletzt bot Arsenal inklusive Bonuszahlungen 105 Millionen.

Fabrizio Romano zufolge wartet West Ham nun allerdings auf eine weitere Offerte von Manchester City. Dessen ungeachtet sei Arsenal optimistisch, den Transfer eintüten zu können. Insbesondere Trainer Mikel Arteta drückt laut dem Transferinsider aufs Gaspedal. Noch nie sei der Spanier so stark in einen Transfer involviert gewesen. Gut möglich also, dass sich die intensiven Bemühungen des 41-Jährigen auszahlen.

