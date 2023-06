Rice-Poker: City-Offerte abgelehnt

West Ham United hat im Poker um Mittelfeldstar Declan Rice (24) nun offenbar auch das Angebot von Manchester City zurückgewiesen. In den vergangenen Stunden wurde bekannt, dass die Skyblues eine Offerte in Höhe von 93 Millionen Euro plus zwölf Millionen Euro an Boni platziert haben. Aber auch das war den Hammers einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge nicht genug.

Zuvor hatte West Ham bereits einen Vorschlag des FC Arsenal abgelehnt. Dieser bewegte sich im Gesamtvolumen in der gleichen Kategorie wie Citys Angebot, allerdings mit einem leicht höheren Boni-Anteil. Meister und Vizemeister müssen wohl oder übel nachbessern.

