Premier League-Interesse an Chelseas Sarr

Mitten im Transfermarkt kocht das Interesse an Malang Sarr vom FC Chelsea hoch. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato signalisieren West Ham United, der FC Everton, Newcastle United und Leicester City Interesse an einer Leihe des 22-Jährigen. Chelsea sträubt sich aktuell aber noch gegen einen Wechsel des Innenverteidigers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sarr spielt seit seinem ablösefreien Transfer aus Nizza im Jahr 2020 keine große Rolle an der Stamford Bridge, wurde nach seinem Wechsel postwendend an den FC Porto ausgeliehen. Insgesamt kommt der Franzose lediglich auf neun Einsätze für die Blues. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2025.