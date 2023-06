Rückkehr perfekt: Rodgers übernimmt bei Celtic

Brendan Rodgers übernimmt bei Celtic Glasgow. Wie der schottische Meister mitteilt, unterzeichnet der nordirische Übungsleiter einen Dreijahresvertrag. Schon von 2016 bis 2019 war Rodgers bei Celtic an der Seitenlinie.

Bis April stand der Coach bei Leicester City in der Premier League unter Vertrag. Nach 204 Pflichtspielen in Verantwortung bei den Foxes zog der englische Erstligist die Reißleine. Nun tritt Rodgers seinen neuen Job in Schottland an. In Glasgow folgt er auf Ange Postecoglou (Tottenham Hotspur).

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



Let's get to work! 🙌