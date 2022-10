Umworbenes Talent: Alle wollen Bayerns Demircan

Wer in der Jugend des FC Bayern überzeugt, weckt fast automatisch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. So geht es auch Emirhan Demircan. Der Flügelstürmer spielt für die U19 des Rekordmeisters und hat in der Bundesliga Süd vier Scorerpunkte in sechs Spielen zu Buche stehen.

Das Interesse am Linksaußen bewegt einen namentlich nicht genannten Klub nach ‚Sport1‘-Informationen sogar dazu, dem Youngster einen Profivertrag anzubieten. Zudem stehen weitere Vereine Schlange, um Demircan unter Vertrag zu nehmen, so der TV-Sender.

Der Vertrag des gebürtigen Münchners läuft zum Ende der Saison aus. Obwohl Demircan seit 2014 die Jugendabteilungen der Bayern durchläuft, ist ein Verbleib nicht gesichert. Ob zeitnah Gespräche anberaumt sind, wird nicht berichtet.

DFB oder TFF?

Doch nicht nur auf Klubebene gibt es ein Hauen und Stechen um die Gunst des Offensivspielers. Der deutsche und der türkische Fußballverband bemühen sich intensiv um Demircan. Bislang lief der 17-Jährige für die U17-Auswahl der Türkei auf.

Aber der DFB will sich diesbezüglich nicht geschlagen geben. Zuletzt lud man den Youngster zum U18-Trainingscamp der deutschen Jugendnationalmannschaft ein. Für eine endgültige Entscheidung ist es allerdings viel zu früh. Ein Verbandswechsel ist bis zum ersten Pflichtspiel für ein A-Nationalteam möglich. Und bis dahin hat Demircan noch einen weiten Weg zu gehen.