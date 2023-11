BVB: Can noch lange raus?

Borussia Dortmund muss womöglich noch für einige Zeit auf Emre Can verzichten. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ sind die Chancen auf einen Einsatz des 29-Jährigen gegen Newcastle United (Dienstag, 18:45 Uhr) „minimal“. Möglich sei sogar, dass der Kapitän der Schwarz-Gelben erst nach der Länderspielpause (18. bis 21. November) in den Kader zurückkehrt. Can musste im Hinspiel gegen die Magpies (1:0) kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden und fällt seitdem aufgrund einer Prellung aus.

Gegen den Premier League-Klub könnte dem BVB zudem Ramy Bensebaini fehlen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass der 28-jährige Algerier am heutigen Sonntagvormittag vom Mannschaftsarzt der Dortmunder untersucht wurde. Die genauen Hintergründe seien unklar. In der gestrigen Bundesligapartie gegen den FC Bayern (0:4) saß Bensebaini zwar auf der Bank, blieb jedoch ohne Einsatz.